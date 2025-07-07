“Öğrenci başına değil, toplam fatura bedeli yansıtıldı”

Alfa Sigorta, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek lisesi öğrencilerinin sigortalanmasına ilişkin haberlerde “gerçeğe aykırı iddialar” bulunduğunu savunarak yazılı bir açıklama yaptı.

Şirket, kamuoyunda oluşan olumsuz algının doğru bilgilendirme ile giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, söz konusu sigorta işlemlerinin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından düzenlenen açık ihale usulüyle ve tüm sigorta şirketlerinin katılımına açık şekilde yürütüldüğü belirtildi. Merkezi İhale Komisyonu tarafından 01 Şubat 2025 - 01 Şubat 2026 dönemini kapsayan sigorta işlerinin Alfa Sigorta tarafından üstlenildiği ifade edildi.

Alfa Sigorta, meslek liselerinde staj yapan 585 öğrencinin sigortalanmasına ilişkin sürecin bu ihale kapsamında ve mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Basında yer alan haberlerde, toplam sigorta prim tutarının öğrenci başına düşen bir bedelmiş gibi yansıtıldığını kaydeden şirket, bunun “ciddi bir hata” olduğunu savundu.

Şirket, söz konusu poliçe için toplamda 2.200 TL'lik bir fatura kesildiğini ve bu bedelin öğrenci başına değil, 585 öğrencinin tamamını kapsayan toplam tutar olduğunu belirtti. Bu bilgiye ilişkin fatura da kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, teminat limitleri ve poliçe türlerinin ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından belirlendiği ve şirketin bu sürece herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı vurgulandı. Alfa Sigorta, devlet ihalelerine dair tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, yanlış bilgilendirme yapılmaması adına yöneticilerinin her türlü belge ve bilgiyi paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu.