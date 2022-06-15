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  3. ODTÜ’lü öğrenciler ikinci kez eylem yaptı: Ödeyemiyoruz
ODTÜ’lü öğrenciler ikinci kez eylem yaptı: Ödeyemiyoruz

ODTÜ’lü öğrenciler ikinci kez eylem yaptı: Ödeyemiyoruz

Okul harcı, ulaşım, ev kiraları veya yurt kiralarının ödenemeyecek hale geldiğinden yakınan ODTÜ’lü öğrenciler ikinci kez eylem yaptı.

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Okul harcı, ulaşım, ev kiraları veya yurt kiralarının ödenemeyecek hale geldiğinden yakınan ODTÜ’lü öğrenciler ikinci kez eylem yaptı.

ODTÜ’lü öğrenciler, “Öğrenci burada, YÖK nerede”, “ODTÜ elini cebimizden çek”, “Yeşili sevin derken $ kastetmedik” yazılı pankart taşıdı.

İlk eylemin ardından sorunlara çözüm bulunmadığından dert yanan öğrenciler, taleplerini içeren bir dilekçe hazırlayarak, rektörlüğe gönderdi, “mücadelemiz sürecek” dedi.

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“Öğrenci miyiz, müşteri mi belli değil”“Öğrenci miyiz, müşteri mi belli değil”

 

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