Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinde inşaat işleri yapan SEDAŞ Ltd. Direktörü Ahmet Çelebi, 2016 yılında dönemin adıyla Lapta Belediyesi’nin yeni binası inşaatının ilk etap çalışmaları ve Akdeniz köyünde eski bir okul binasının tamiratını yaptıklarını, mahkemeye gitmiş olmalarına rağmen işlerinin maddi karşılığını tam anlamıyla alamadıklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Çelebi, 2018 yılında konuyla ilgili mahkeme süreci başlattıklarını ve o günlerde sterlin kurunun 5,85 TL olduğunu belirtti. 2021 yılında mahkemenin sonuçlandığını ancak yine ödemenin geciktiğini ifade eden Ahmet Çelebi, Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediyesi’nin geçtiğimiz Şubat ayında kendisine ödeme yaptığını ancak yapılan ödemenin 2018 yılındaki kura göre gerçekleştridiğini söyledi.

Gerek dönemin adıyla Lapta Belediyesi’nin eski Başkanı Mustafa Altuğ, gerekse şimdiki adıyla Lapta-Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser ile defalarca görüştüklerini anlatan Çelebi, mahkeme kararı kendi lehine sonuçlanmış olmasına rağmen kendisini “para yok” denilerek ötelendiğini dile getirdi.

Ödenmesi gereken miktarın 61 bin sterlin olması gerektiğinin altını çizen Ahmet Çelebi, kendisine bir ay önceki kurla 16 bin sterlin civarı bir para ödendiğine vurgu yaptı. “Bu para kendilerinin alacakları olsa, bu parayı almak için uğraşmazlar mıydı?” diye soran Ahmet Çelebi, “2016 yılından bu yana Lapta’da 3 belediye başkanı değişti. O binaya hak yiyerek oturuyorlar” diye konuştu.

Belediyeden aldığı 731 bin TL’yi bağış yaptı

SEDAŞ şirketinin direktörü Ahmet Çelebi, 8 yılda ödenebildiği parayı ise hayırlı bir iş için kullandı. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nden aldığı ödemeyi olduğu gibi Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı. “Bu gibi işlerin reklamları yapılmaz. O insanların neler yaşadıklarını biliyorum. En azından onlara yarar sağlasın” şeklinde konuştu.