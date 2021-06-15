Nowab Miah, yaşam mücadelesini kaybetti
Tuzla'da 10 Mayıs günü bir okul inşaatının damında izolasyon işi yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşen 46 yaşındaki Nowab Miah (E) yaşamını yitirdi.
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Tuzla'da 10 Mayıs günü bir okul inşaatının damında izolasyon işi yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşen 46 yaşındaki Nowab Miah (E) yaşamını yitirdi.
Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybeden Nowab Miah, 10 Mayıs tarihinde yapımı devam eden okul inşaatı damında izolasyon halısı döşemekte olduğu bir sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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