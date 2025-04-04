Niyazi Şah Aligüllü'yü kaybettik
Güzelyurt’ta bir dönem faaliyet gösteren Şah Restorant’ın sahibi Niyazi Şah Aligüllü yaşamını yitirdi.
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Güzelyurt’ta bir dönem faaliyet gösteren Şah Restorant’ın sahibi Niyazi Şah Aligüllü yaşamını yitirdi.
Aligüllü’nün ölümü sevenlerini boğdu. CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Aligüllü’nün ölümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, üzüntü içerisinde olduğunu dile getirdi.
Candan paylaşımında, “Güzelyurt'un sembollerinden, ünü bütün adaya yayılmış, aile yakınımız nam-i diğer Şah Restaurant, Niyazi Şah Aligüllü abimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.
Yemek ve eğlence sektörüne bir dönem damgasını vuran Şah Restorant, yalnızca Güzelyurt'ta değil, ada genelinden müşteri kitlesine sahipti.
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Etiketler : Niyazi Şah Aligüllü