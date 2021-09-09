Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman eşi Nilden Bektaş Erhüman’ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, kendisinin test sonucun negatif olduğunu dünyaya yeni gelen çocukları Toprak bebeğin ise genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Erhürman şunları söyledi:

“Nilden maalesef pozitif. Ama genel durumu iyi. Nilden'in pozitif olduğunu öğrendikten sonra öğleden sonra yaptırdığım testin sonucuna göre ben negatifim. Toprak'ımızın da genel durumu şükürler olsun ki iyi. Arayan soran herkese çok teşekkürler. Ne kadar korunmaya çalıştıysak da maalesef biz başarılı olamadık. Lütfen siz başarılı olmak için elinizden geleni yapın. Herkese sağlık dileriz...”