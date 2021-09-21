Nilden Bektaş Erhürman: “Nihayet negatifi gördük”

Bir süre önce coronavirüse yakalanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman zorlu süreci atlattı.

Erhürman, “testinin negatife döndüğünü” sosyal medyadan duyurdu.

“Sıkıntılı günlerin ardından nihayet negatifi gördük” diyen Nilden Bektaş Erhürman sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

Temaslı olduğum süreci 10. günde pozitif olarak sonlandırınca “Git evden !” dediğimde “Hiç bir yere gidecek değilim!” diyerek hem bana hem minik adamımıza bakan canım sevgilime, getirmeyin artık yiyemiyoruz dediğimiz halde kapımıza yemekler yığan canım annem ve ablama ,kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan harika doktor sevgili Yağmur, melek hemşire Şükran ve tüm sağlık personellerine , güzel güzel sürprizlerle kapımıza gelerek bizi sürekli şımartan, arayan soran iyi dileklerini ileten, bize iyi hissettiren tüm dostlarımıza ve tabi ki siz değerli arkadaşlarımıza herkese çok çok teşekkür ederim.. Hamilelikti emzirmeydi derken aşısız yakalandığım süreçten aşının ne kadar önemli olduğunu tüm aile olarak idrak ederek çıktık.. Sadece korunmak yetmiyor , aşı olmak kesinlikle şart...