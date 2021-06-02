Nikolau: Meclis’te kadınların temsilinin azalması üzücü

Güneyde 30 Mayıs’ta yapılan milletvekilliği seçimleri sonucunda 7 parti Temsilciler Meclisi’ne girdi. Bu 7 partinin 20 milletvekili, AKEL’in ise 15 milletvekilinden 5’i ilk kez Meclis’te yer alıyor.

AKEL’in yeni milletvekillerinden Marina Nikolau Astra radyosuna yaptığı açıklamada halkın zor koşullarla karşı karşıya olduğunu, güçlendirilmiş bir AKEL Meclis Grubu olmadığı koşullarda daha zor günlerin gelebileceğini söyledi.

AKEL Limasol Milletvekili Marina Nikolau, emekçilerin, gençlerin ve kadınların hakları için meclis içerisinde mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi. Nikolau, Meclis’te kadınların temsilinin azalmasının üzücü olduğuna da işaret ederek, tüm partilerin kadın adaylarının olduğunu ancak toplumun hala kadınlara güven göstermemesinin sonucunda kadınların meclisteki temsiliyetinin azaldığını ifade etti.