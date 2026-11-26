Mağusa’da, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafında S.K’ye (E-68) ait kulübede, etrafında ve akabinde kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramalarda toprak altına gizlenmiş şekilde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 6 adet kağıt ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan makas bulundu.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.K.(E-37) ve A.A.(E-56) tutuklandı.

Özengil’in ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Paşaköy’de misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Önder Özengil’in (E-41) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis basın bültenine göre, önceki gün meydana gelen olayda Özengil’in kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.

İki ayrı yerde yangın

İnönü-Akdoğan köyleri arasında bulunan bir arazide dün çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük kıraç alan içerisindeki kuru otlar ve bir şahsa ait toplam 38 adet arı kovanı yandı.

Lefkoşa’da ise bir işletmede, muhtemelen baca içerisinde biriken kahve kalıntılarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Girne’de hırsızlık

Girne’de 19 Kasım’da bir işletmenin ön kısmında, park halinde bulunan bir şahsa ait motosiklet kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından mal sahibinden izinsiz olarak alınıp kullanılmak suretiyle çalındı. Meselede zanlı olarak görülen M.K.Ç.(E-22), tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.