Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu seçim öncesinde geçici öğretmenler üzerinde oy baskısı kurmakla suçladı.

Yazılı açıklama yapan Maviş, Çavuşoğlu’nun Lefkoşa’da Eğitim Bakanlığı’nın ikinci katını, bir ortaokulun sınırları içerisini, Mağusa’da bir üniversiteyi ve Girne’de bir kafeyi kullanarak geçici öğretmenlere “bilgilendirme” adı altında toplantılar düzenlediğini ve bu toplantılarda oy baskısı yapıldığına dikkat çekti.

Çavuşoğlu’nun geçici öğretmenliği siyasi çıkarları doğrultusunda kullandığını vurgulayan Maviş, konuyu kamuoyunun ve YSK’nın bilgisine sunduklarını belirtti.

Maviş, bazı bürokratların toplantıların sonunda geçici öğretmenlere “Nazım Bey’in selamı var” ifadesini kullandığını belirterek açıklamasını, “Biz de Nazım Bey’e mesaj veriyoruz: KTÖS’ün selamı var!” sözleriyle tamamladı.