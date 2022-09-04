“Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’da olduklarından daha güvendedirler”

Nijerya Topluluğu’ndan (NCNC) bir grup, bugün başkent Lefkoşa’da bir basın açıklamasıyla, Kıbrıs’ın kuzeyinin güvenli bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’dan olduklarından daha güvendedirler” dedi.

NCNC Başkanı Isaac Ifetoluwa Ajayi, NCNC Lefkoşa Koordinatörü Daniel Oyelaja ve Topluluk’tan bazı üyeler bugün saat 16.00’da Küçük Kaymaklı’da bulunan Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu önünde toplanarak basına bir açıklamada bulundular.

Grup, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde çeşitli pankartlar açtılar: “Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’dan olduklarından daha güvendedirler”, “Kuzey Kıbrıs hakkında yanlış bilgilendirmeyi durdurun”, “Kıbrıs Polisi gerçekten dostlarımızdır.”

NCNC Başkanı Isaac Ifetoluwa Ajayi, “Bugün burada Kuzey Kıbrıs’ta Nijerya Topluluğu olarak ülkelerini ve ülkelerindeki yetkilileri bilgilendirmek ve ayrıca ailelerine Kuzey Kıbrıs’ta güvende olduklarını söyleme fırsatı yakalamak için toplandıklarını” ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs’ta Nijeryalıların öldürülmeleri söz konusu değildir” diyerek, Kuzey Kıbrıs’ta böyle bir kültürün olmadığını söyledi. Ajayi, “Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlar, insan kaçırmadan, tacizden, terörizmden ya da öldürmeden uzak, güvendedir” dedi.

Ajayi, buradaki sorunlarının yüksek ev ücretleri, enflasyon, hayat pahalılığı gibi sorunlar olduğuna işaret ederek, “Bazı Nijeryalı öğrencileri doğal ölüm nedeniyle kaybetmiş olduklarını, geçmişte bazı Nijeryalı öğrenciler arasında bazı olaylar yaşandığını ancak Kuzey Kıbrıs’ın şiddetten uzak bir ülke olduğunu” söyledi.

Ajayi, Nijeriya Diaspora Komisyonu (NiDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa’ın Kuzey Kıbrıs’la ilgili açıklamalarının NiDCOM Başkanı’nın “bazı öğrenciler tarafından yanlış bilgilendirildiğinden kaynaklandığına inandıklarını” belirtti.

NCNC Lefkoşa Koordinatörü Daniel Oyelaja da, “Kuzey Kıbrıs’taki Nijerya topluluğu yanlış bilgilendirmeye ‘hayır’ diyor” diyerek, Nijeriya Diaspora Komisyonu Başkanı Abike Dabiri-Erewa’ın Kuzey Kıbrıs hakkındaki açıklamalarını “yanlış bilgilendirme” ve “gereksiz” olarak nitelendirdi. Oyelaja, “Kuzey Kıbrıs, Afrika’nın herhangi bir bölgesinden daha güvenlidir…Kuzey Kıbrıs’ta güvenli ellerdeyiz” dedi.

Oyelaja, “Bu ülke ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan tüm Nijeryalılar, bu yanlış bilgilendirmeden ötürü arkadaşlarımız ve ailelerimiz arasında yarattığı endişeden dolayı Abike Dabiri’den bir özrü hak ediyor” dedi.