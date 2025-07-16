New York’taki Kıbrıs zirvesi yarın başlıyor

New York'ta "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı", bu akşam saat 19.00’da (ülkemiz saati ile 02.00) akşam yemeği ile başlayacak.

Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar, New York’ta 17-18 Mart tarihlerinde yapılan toplantının devamı olan New York 5+1 Gayrıresmi Zirvesine katılmak için dün New York’a gitti.

Tatar’a toplantıda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser Eşlik ediyor.

Zirve akşam yemeği ile başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ersin Tatar’ın katılacağı New York 5+1 Gayrıresmi Zirvesi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Buna göre, bu akşam saat 19.00’da (ülkemiz saati ile 02.00) akşam yemeği ile başlayacak olan zirvede yemek, BM Merkezi’nin 4. katında bulunan “Delegates Dining Room” adlı salonda yer alacak.

İkili görüşmeler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ersin Tatar ve heyeti ile görüşmesi ise yarın 10.00-10.20 saatleri (Ülkemiz saati ile 17.00-17.20) arasında BM Merkezi’nde olacak.

Ersin Tatar, 10.30-10.50 (Ülkemiz saati ile 17.30-17.50) saatleri arasında Birleşik Krallık Avrupa Devlet Bakanı Stephen Doughty ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

5+1 Gayrıresmi Zirve

Çekilecek aile fotoğrafının ardından Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyetlerinin katılımı ile 11.30-13.30 (ülkemiz saati ile 18.30-20.30) saatleri arasında BM Merkezi’nde iki saatlik 5+1 formatındaki ana oturuma geçilecek. 15.15-16.45 (ülkemiz saati ile 22.15- 23.45) saatleri arasında ise 5+1 formatında kapanış oturumu yapılacak.

Ersin Tatar, yarın saat 17.00’de (ülkemiz saati ile 00.00) BM Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından havaalanına intikal edecek olan heyet, 18 Temmuz Cuma günü saat 00.35’te (ülkemiz saati ile 07.35) adaya dönmek için New York’tan ayrılacak.

Tatar ve heyeti, ülkemiz saati ile 20.05’te adaya gelecek ve saat 20.30’da Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması yapılacak.