Netanyahu, ateşkese rağmen Gazze'deki işgali genişlettiklerini kabul etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki işgal ettikleri bölgeyi yüzde 60’a çıkardıklarını bildirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre Netanyahu, Batı Kudüs'te Yahudilere ait dini bir okulda yaptığı açıklamada, Gazze'deki işgale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki topraklarının bugün itibariyle yüzde 60'ını işgal altında tuttuğunu ifade etti.

Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail ordusu bazı bölgelerden çekilse de Gazze'nin yüzde 53'ünü işgal altında tutmaya devam etmişti.

"Sarı hat" olarak belirlenen noktaya çekilen İsrail ordusunun ateşkesin anlaşmasının ikinci aşamasından sonra "kırmızı hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyordu.

Netanyahu'nun açıklaması, İsrail'in anlaşmanın aksine "sarı hattı" da geçerek Gazze'de işgali genişlettiğini ortaya koydu.

İsrail, ateşkese rağmen işgali genişletti

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) için Amman'dan çalışan coğrafi bilgi sistemleri uzmanı Laurie Bouvier, yaptığı açıklamada, İsrail işgalinin genişlemeye devam ettiğini ve son haftalarda örneğin Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde yeni sarı bloklar tespit edildiğini kaydetti.

İsrail basınında Ocak 2026'da "sarı hattın" batıya doğru kaydığı yazılmıştı. Bu genişleme son aylarda da devam etti ve her seferinde Filistinliler için kalan zaten oldukça kısıtlı yaşam alanlarına daha fazla müdahale edildi.

Kudüs Uygulamalı Araştırma Enstitüsü’nün (ARIJ) Direktörü Tad Isaac, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail’in mevcut durumda Gazze Şeridi’nin yüzde 64’ünü işgal ettiğini söyleyerek, "Mümkün olduğunca çok Filistinliyi en küçük alana koymak istiyorlar, çünkü Gazze'den geriye kalan kısımda herhangi bir yaşanabilirlik veya sürdürülebilirlik kalmadı." demişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı bakanlardan biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in de aralarında bulunduğu İsrailli yetkililer, Filistinlilere Gazze'yi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini ilerletmesi, Tel Aviv'in Filistinlileri Gazze'den sürmek istediğine dair endişeleri güçlendiriyor.