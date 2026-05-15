Burak Maviş, Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri ve ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Burak Maviş, Brüksel’de düzenlenen ETUCE Eğitim Komitesi toplantısına katıldı.

Avrupa’daki eğitim sendikalarının temsil edildiği toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin eğitim politikaları, sendikal mücadele başlıkları ve ortak çalışma alanları değerlendirildi.

Komitede alınan kararlar arasında, 2028 ETUCE Konferansı’nın 12-14 Aralık tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirilmesinin kabul edilmesi de yer aldı.

Toplantıda ayrıca, eğitimin piyasacı ve rekabet temelli yaklaşımlarla şekillendirilmesine karşı kamusal ve nitelikli eğitimi savunan politika belgeleri onaylandı. Eğitimde yapay zeka ve dijitalleşmenin öğretmenlerin mesleki özerkliği, iş yükü, veri güvenliği ve toplu pazarlık hakları üzerindeki etkilerine karşı ortak mücadele yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Avrupa’da sosyal diyalog alanının daralması ve öğretmen haklarına yönelik baskılara karşı sendikalar arası dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, demokrasi, akademik özgürlük, yurttaşlık eğitimi ve eşitlik konularında Council of Europe ile iş birliğinin sürdürülmesi kararı da öne çıktı.

Öte yandan toplantıda, ETUCE’nin devam eden projeleri, uluslararası iş birlikleri ve örgütlenme faaliyetleri hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.