UKÜ Kariyer Günleri yoğun katılımla tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından düzenlenen “Belirsizlik Çağında Değişime Uyum, Yetkinlik ve Cesaret” temalı “Kariyer Günleri ve Kariyer Fuarı”, öğrencileri farklı sektörlerden profesyoneller, şirket temsilcileri, akademisyenler ve uzman isimlerle buluşturdu. Üç gün süren organizasyon kapsamında gerçekleştirilen oturumlar ve kariyer fuarı aracılığıyla öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmaları, sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmaları ve staj ile iş imkânlarına erişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

UKÜ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Koordinatörü Berna Ozansoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, kariyer günlerinin üniversitenin kuruluşundan bu yana sürdürülen önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, kariyer fuarının öğrenciler ile sektör temsilcilerini doğrudan bir araya getiren önemli bir platform niteliği taşıdığını ifade etti. Çelebi, yapay zekâ ve dijital dönüşümün mesleklerin sınırlarını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekerek, öğrencilerin kariyer yolculuklarında teknolojik dönüşüme uyum sağlamalarının önemine vurgu yaptı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda; çok disiplinli kariyer modelleri, yapay zekanın iş dünyasına etkileri, dijital dönüşüm, profesyonel gelişim, kariyer planlaması ve işe alım süreçleri gibi güncel konular ele alındı. Alanlarında uzman isimler öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini ve sektör değerlendirmelerini paylaştı.

Program kapsamında Dr. Münevver Serdaroğulları, Sena Kaya, Diyetisyen/Yazar Güneş Aksüs, Diyetisyen Seren Aksüs, Donald Aquilina, Sabit Akkaya, Ahmet Burçin Gürbüz, Zehra Karaoğlan, Selçuk Şenol, Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Dr. Emel Gümüş öğrencilerle buluştu. Gerçekleştirilen sunumlarda teknoloji ve etik ilişkisi, yapay zeka çağında kariyer dönüşümü, multidisipliner kariyer yapıları, profesyonel gelişim süreçleri, sektör beklentileri ve iş dünyasında dönüşen yetkinlik alanları değerlendirildi.

Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen kariyer fuarında ise çeşitli sektörlerden kurum ve kuruluşlar stant açarak öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Öğrenciler, firma temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma, özgeçmişlerini paylaşma ve staj ile istihdam olanakları hakkında bilgi alma fırsatı elde etti. Organizasyon boyunca kurulan temasların öğrencilerin profesyonel ağlarını geliştirmelerine ve kariyer planlamalarına katkı sağlaması hedeflendi.

UKÜ’nün öğrenci odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda düzenlenen organizasyonun, öğrencilerin akademik birikimlerini sektör deneyimiyle buluşturarak iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanmalarına katkı sağlaması hedefleniyor