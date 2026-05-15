Tüp gaza 120-160 TL arası yeni zam gündemde

Serap KARAMAN

Gaz tedarikindeki duraksama piyasada sıkıntı yaratırken, UBP-YDP-DP hükümetinin alacağı karar doğrultusunda tüp gaz fiyatlarında 120 ila 160 TL arasında yeni bir artış bekleniyor. YENİDÜZEN’e konuşan bayi ve tedarikçiler, fiyatlandırma yapılamadığı için dolumun durduğunu, piyasada kontrollü satışa geçildiğini anlattı.

Ev tipi 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 8 Nisan tarihinde 40 TL zamla 650 TL’ye yükselirken, sektör temsilcileri halkın yanı sıra otel ve tesislerin de ciddi mağduriyet yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Fiyatlandırma krizi nedeniyle dolum durdu

UBP-YDP-DP Hükümetinin gaz zammı konusunda karar aşamasında olduğu öğrenildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre satışa sunulmak üzere yeni gaz sevkiyatı yapılırken, ürün maliyetinin çok yüksek olduğu belirtildi. Hükümetin vergilerden feragat etmemesi halinde ev tipi tüp gaza yaklaşık 160 TL zam yapılmasının beklendiği, vergi indirimi veya feragat olması halinde ise artışın yaklaşık 120 TL seviyesinde kalacağı öğrenildi.

Gaz tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle piyasada sıkıntı başladığı da kaydedildi.

“Pazartesi gününden bu yana tesisler dolumu durdurdu”

YENİDÜZEN’e konuşan bir ana bayi, yaşanan sıkıntının zincirleme şekilde piyasayı etkilediğini söyledi.

“Ana bayiyiz biz. Tedarikçiden alamıyoruz. Onlar da ithalatçıdan alamıyor. Çünkü fiyatlandırma olması gerekirken olmadı. İthalatçı gazı durdurdu, dolum tesisi dolumu durdurdu. Biz de elimizdekini kontrollü bir şekilde satmaya çalışıyoruz. Çarşambaya kadar elimizde kontrollü satış yapabileceğim gazım var. Pazartesinden beri tesisler dolumu durdurdu. Bakanlık da fiyatlandırma bekliyor. Ticaret Dairesi’ni de aradım, derdimi anlattım.”

Aynı bayi, benzer sıkıntının yaklaşık 6 hafta önce de yaşandığını belirterek, “12 gün gazsız kaldık. Piyasayı ancak 4 haftada tekrar eski haline getirebildik. O dönemde de 40 TL zam geldi. Halk mağdur oluyor. Otel ve tesisler de gaz tedarikinde zorluk çekecek” dedi.

“Kalecik’te gaz var ama firmalara verilmiyor”

YENİDÜZEN’ün ulaştığı tedarikçi firma yetkilileri ise Kalecik’te gaz bulunduğunu ancak fiyat değişikliği konusunda hükümet ile anlaşmazlık yaşandığını söyledi.

Yetkililer, “Kalecik’te şu an gaz var. Fiyat değişikliği olduğu için hükümet ile anlaşamıyorlar. Tedarikçi firma olan Jet Gaz, İnter Gaz ve Koop Gaz’a da gaz vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

Tüp gaz kısa süre önce 650 TL’ye yükselmişti

