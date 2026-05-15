Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri için başvurular başladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin her yıl 11 Temmuz’da kutlanan Basın Günü’nde vereceği “Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri”ne başvurular bugün başladı.

Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri yarışmasında süre, 8 Haziran 2026 Pazartesi saat 14.30’da dolacak.

Yarışmada, 1 Haziran 2025 – 1 Haziran 2026 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayımlanmış eserler için başvuru kabul edilecek.

Yarışmaya başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından başka üyeler için de önerilerde bulunulabilecek.

“Medya Başarı Ödülleri” medyanın tüm mecralarında çalışan gazetecileri onore etmek amacıyla; “Teşvik Ödülleri” de meslekteki çalışma süreleri en fazla beş yılı geçmemek koşulu ile sarı basın kartı sahibi gazetecilere ve iletişim fakültesi öğrencisi ve/veya yeni mezun olmuş kişilere verilecek.

Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri dışında ayrıca “Barış Gazeteciliği Özel Ödülü”, “Medyada Hakan Çakmak Kültür Sanat Ödülü” ve “Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü” de verilecek.

KTGB Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan ve geçen yıl olduğu gibi bu yılki başvuruları da değerlendirecek ödül komitesinde, Özgül Gürkut Mutluyakalı, Metin Ersoy, Huri Yontucu, Dilan Çiftçi, Ümral Akpınar, Ali Baturay ve Osman Kurt görev yapacak.

Başvuruların KTGB Sekreterliği’ne 09.30-14.30 saatleri arasında yapılması gerekiyor.

Başvurulacak dallarla ilgili bilgi içeren Ödül Yönetmeliği'ne ve doldurulması gereken başvuru formuna https://gazetecilerbirligi.com adresindeki kütüphane/belgeler başlığından ulaşılabiliyor.