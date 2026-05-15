“Türkistan’a hoş geldiniz Sayın Tufan Erhürman”
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere dün akşam Kazakistan’ın Türkistan şehrine ulaştı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma” temasıyla bugün düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak.
Zirve kapsamında dün akşam Türkistan’a ulaşan Cumhurbaşkanı Erhürman’a, Türkistan Havalimanı’nda yoğun ilgi gösterildi.
Havalimanındaki ekranlara Cumhurbaşkanı Erhürman’ın fotoğrafı yansıtılırken, ekranda “Türkistan’a hoş geldiniz Sayın Tufan Erhürman” ifadelerine yer verildi.
