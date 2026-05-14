Adaylık için yarıştılar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediyesi aday adaylığı seçimini Aziz Kaya kazandı.

Aralık ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde, Lefke’de belediye başkan adayını belirlemek amacıyla geniş katılımlı bir üye oylaması yapıldı.

Gerçekleşen seçimde, mevcut başkan Aziz Kaya ile Hüdaverdi Baykara aday adaylığı için yarıştı. Yoğun katılımın olduğu oylama süreci, parti üyelerinin demokratik tercihleriyle sonuçlandı.

Yapılan seçim sonucunda Aziz Kaya, yeniden belediye başkan adayı olarak belirlendi.

Seçim sürecinin ardından birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Aralık ayında yapılacak yerel seçimler için çalışmaların hız kazanması bekleniyor.