Net Holding: Mavi Gök Havacılık ile %10 hisse almak için görüşmelere başladık

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Merit Otellerinin bağlı olduğu Net Holding'in Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Mavi Gök Havacılık’ın Ercan Havalimanı'na başlatacağı uçuşları değerlendirdi.

Tibuk yaptığı açıklamada, "Mavi Gök Havacılık ile %10 hisse almak için görüşmelere başladık" dedi.

Tibuk şu açıklamayı yaptı:

“Kuzey Kıbrıs’ın haksız izolasyona maruz kalması ulaşımı da yıllardır çok ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Ulaşımın gelişmesi hem ticaretin hem turizmin kısaca tüm ekonomik aktivitenin gelişmesi için elzemdir. Adamıza ne kadar çok havayolu uçuş düzenlerse ada ekonomisi de o kadar hızlı gelişir. Mavi Gök Havacılık’ın Kuzey Kıbrıs’a 15 Kasım’da düzenlemeye başlayacağı seferlerin Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik gelişimi için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Net Holding olarak 48 yılı geride bıraktık, birçok turizm yatırımının lideri olmanın getirdiği tecrübe ile havayolu yatırımının da çok ağır ve riskinin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle Kuzey Kıbrıs’ın gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi biz de elimizi taşın altına koyuyoruz ve Mavi Gök Havacılık ile %10 ve almak için görüşmelere başladığımızı kamuoyuna bildiririz.” #kıbrıs #netholding"