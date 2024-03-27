NET Holding 50. Yıl Ormanı için fidan dikim şenliği gerçekleştirildi

Net Holding’in 50. kuruluş yıl dönümü anısına, Mersinlik bölgesinde 50 bin fidan ile oluşturulan “Net Holding 50. Yıl Ormanı” için fidan dikim şenliği düzenlendi. Anlamlı etkinliğe; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Net Holding ve Merit Otellerinin yöneticileri, personeli ve aileleri katıldı. Büyük ilgi gören ve bir şenlik havasında geçen organizasyonda binlerce fidan toprak ile buluştu.

Yıllardır turizme ve ekonomiye yaptığı katkıların yanı sıra eğitime, doğal hayata, sokak hayvanlarına ve toplumun ihtiyaçlarına dokunan projeler üreterek ülkeye değerli katkılar sağlayan Net Holding, 50. yılında Kuzey Kıbrıs’ın doğasına miras bırakma kararı aldı. “Her yıl için bin fidan” sloganıyla 50 bin fidan bağışlayan Net Holding, yangında hasar gören Mersinlik bölgesinin yeniden yeşillendirilmesine önemli bir destek verdi.

Gürses: “Net Holding 50. Yıl Ormanı, bizim bu topraklara borcumuz”

Net Holding olarak böyle bir organizasyonu gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, “Bizler de bu topraklarda yaşıyor ve çalışıyoruz. Net Holding 50. Yıl Ormanı, bizim bu topraklara borcumuz” dedi. Net Holding’in 50. yılı dolayısıyla Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk’un, adada kalıcı olarak neler yapılabilir sorusu üzerine Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş’ın 50 bin ağaç dikimi önerisi ile yola çıktıklarını belirten Gürses, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler neticesinde protokol imzalanarak 50 bin fidan bağışlandı. Bugün de Net Holding ailesi olarak fidanlarımızı dikiyoruz. Net Holding, bu topraklara yatırım yapmaya, kazandırmaya ve yeşillendirmeye devam edecektir” dedi.

Poyraz: “Müdürlüğüm ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına tüm Net Holding yöneticileri ve çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım”

Net Holding ile imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen ağaçlandırma etkinliğinde bir arada olduklarını belirten Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, “Müdürlüğüm ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına tüm Net Holding yöneticileri ve çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bugün burada hep birlikte, Mersinlik yangınının yaralarını sarmak üzere yaklaşık 1500 fidan dikimini gerçekleştirdik. Bu fidanlar ülkemizin yeşilliği adına, önümüzdeki nesillere bizlerden armağan olsun” dedi.