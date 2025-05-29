Neriman Cahit anıldı

Öğretmen, yazar, sendikacı, şair, araştırmacı, gazeteci, aktivist Neriman Cahit dün akşam Lefkoşa Sanat Merkezi’nde anıldı.

Verilen bilgiye göre, Serkan Soyalan ve Yıltan Taşçı gecede sahne alarak, Neriman Cahit şiirleri okudular, bestelenen şiirlerini seslendirdiler. Halil Akansel de, Cahit’in şiirlerinden yaptığı besteleri seslendirdi.

Cenk Mutluyakalı, Hasan Kahvecioğlu, Yaşar Ersoy, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Şevki Yoldaş, Nahide Merlen, Raşit Pertev ve Görkem Eylem de etkinlikte söz alarak, Neriman Cahit’le ilgili anılarını anlattılar, şiirlerini okudular.