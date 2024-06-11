Nerede bu gençler?

Devrim DEMİR

Güzelyurt’ta kiraladıkları milyonluk tekneyi Kumyalı Balıkçı Barınağı’na götürerek 10 Mayıs tarihinde denize açılan Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın sırra kadem basmasının üzerinden bir ay geçti.

Milyonluk tekne ile ortadan kaybolan Akargöl ile Emre’nin izine bir aydır kimse rastlamadı.

Ailesi oğulları Sıtkı Akargöl’ün hayatından endişe ettiğini duyurmuş, polisin net bir bilgilendirme yapmadığını ifade etmişti.

Birçok noktada kamera görüntülerinden yola çıkan polis, 17 Mayıs tarihinde Akargöl ve Arslan’ın kaçmasına yardım eden 3 kişiyi tespit ederek İskele Kaza Mahkemesine çıkarmıştı. Tutuklanan zanlılar, ileride yargılanıncaya kadar teminatla serbest bırakılmıştı.

Kumyalı Balıkçı Barınağından tekne ile açılan Akargöl ve Arslan geride birçok soru işareti ile ortadan kayboldu. Barınağın kameralarının bozuk olması nedeniyle polis bölgedeki balıkçıların ifadesine başvurmuş ancak hiçbir sonuç elde edememişti.

Soru işaretleri cevapsız kaldı…

Sıtkı Akargöl ile ortadan kaybolan Emre Arslan ülkeye kayboldukları gün Ercan Havaalanından giriş yaptı aynı gün tekne ile denize açıldı. Akargöl’ün ailesi oğullarının hayatından endişe ettiğini duyurmuş, kiralanan teknenin milyonluk bir tekne olduğunu belirtmişti. Polis Akargöl ve Arslan ile ilgili ilk günler açıklama yapmış, soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu.

Ülke gündemini bir süre meşgul eden olayın ardından polis hiçbir açıklama yapmadı.

Fahriye Akargöl:

“Hiç haber yok”

Güzelyurt’a bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan Sıtkı Akargöl’ün annesi Fahriye Akargöl oğlundan bir aydır hiçbir almadığını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan anne Akargöl, üzerinden bir ay geçmesine rağmen hiçbir bilgi edinmediklerini kaydederek, “Polise en son ulaştığımızda kötü bir şey olsa duyardık” cevabını aldıklarını bekleyişlerinin devam ettiğini söyledi.

Neler olmuştu?

Güzelyurt’ta kiraladıkları tekne ile 10 Mayıs tarihinde Kumyalı’ya giden Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.

Balıkçı barınağına 10 Mayıs’ta saat 13.30 sıralarında beyaz bir jeep ile geldiği ifade edilen Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın iki aracın daha katıldığı bir konuşma yaptıkları tespit edilmişti. Polis bölgede soruşturmasını derinleştirirken, Akargöl ve Arslan ile birlikte tekneye iki kişinin daha bindiğini liman etrafında bir tur attıktan sonra ismi tespit edilemeyen iki kişinin tekneden indiği kamera görüntülerine yansımıştı.

Sıtkı Akargöl ile birlikte sırra kadem basan Emre Arslan’ın 10 Mayıs tarihinde adaya ne amaçla geldiği bilinmeyen olayın kilit isimlerinden biri olan Emre Arslan, aynı gün saat 15.00 sıralarında hız teknesi ile limandan çıkış yapmıştı.

Denize açılan iki genç ve tekneyi bir daha gören olmazken polis, kaybolan gençlerin “balıkçı” olduğu bilgisini basınla paylaşmıştı.