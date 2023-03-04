CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, okullarda eğitim gören yabancı öğrencilerin oldukça fazla olduğuna değinerek, bu durumun hem öğrenciler, hem de öğretmenler için büyük sıkıntı olduğunu söyledi.

Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman hükümete "Neler kaybettiğimizin, nasıl riskler yarattığımızın farkında mısınız?" sorusunu da yöneltti.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

"Dün tam gün Mağusa'daydık. Okullarımızı da ziyaret ettik. Onlarca defa gündeme getirdiğimiz Türkçe bilmeyen öğrenciler sorununun öğrenci sayısı artarak devam ettiğini öğrendik öğretmen ve müdürlerimizden.

Sabahleyin sınıfa girip, okul kapanana kadar konuşulan hiçbir şeyi anlamadan oturup bekleyen, teneffüslerde yalnızca kendi gruplarıyla iletişim kuran, sonra evlerine giden onlarca öğrenci. Bu öğrenciler de, diğer öğrenciler de, öğretmenler de sıkıntılı!

Neler kaybettiğimizin, nasıl riskler yarattığımızın farkında mısınız? Her gündeme getirdiğimizde açıklama yapıp, çözüyoruz demekle yetinmeye devam mı? Yazık!"