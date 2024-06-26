Neden kaçırdınız?

Serap ŞAHİN

Gemikonağı’ndaki bir bankta oturduğu sırada, 143 mlgr alkollü sürücü Mehmet Eren Erdoğan’ın kurbanı olan Naveed Akbar, geçtiğimiz günlerde ülkesinde toprağa verildi, ailesi ise yasını yaşayamadan adalet arayışına başladı…

Zira, Akbar’ın katil zanlısı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) mensup bir asker olması nedeniyle, apar topar Türkiye’ye ‘kaçırıldı’.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ve Polis Genel Müdürlüğü, zanlı Erdoğan’ın ‘Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandığını açıkladı ancak sürecin detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Erdoğan’ın Kıbrıs yerine Türkiye’de yargılanacak olması, “adil yargılama” konusunda çeşitli soru işaretlerine neden olurken, YENİDÜZEN zanlının “hangi anlaşmaya dayanarak Türkiye’de yargılanmak üzere götürüldüğü” sorusuna yanıt aradı…

16 Mart 1999 tarihli “KTBK Komutanlığı ve KKTC Yetkilileri Arasında TürkiyeBüyükelçiliği’nde İmzalanan Mutabakat Metni” kapsamında TSK’ya mensup bir asker, ancak “görev başındayken” suç işlemesi halinde Türkiye’de yargılanabiliyor…

Ancak zanlı Erdoğan, bir gece alkol aldıktan sonra kız arkadaşıyla, kişisel aracıyla yolculuk yaptığı sırada tehlikeli sürüş yapmış ve Akbar’ın ölümüne neden olmuştu…

YENİDÜZEN’in üst düzey hukuk çevrelerinden edindiği bilgilere göre Naveed Akbar’ın ölümüne neden olan ve “asker” kimliği sebebiyle Kıbrıs’ta yargılanmadan Türkiye’ye ‘kaçırılan’ zanlı Mehmet Eren Erdoğan, “görev başında değilken suç işlemesi” nedeniyle Türkiye ile imzalanan protokolün dışında kalıyor, Kıbrıs’ta yargılanması gerekiyor…

YENİDÜZEN’in araştırmasına göre daha önce pek çok TSK mensubu asker, görev alanı veya süresi dışında işlediği suçlar nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyindeki mahkemelerde yargılandı, hüküm giydi…

Zanlı Erdoğan için, “anlaşma” dışı bir adım atılarak, asker tarafından “apar topar” Türkiye’ye kaçırılma nedeni merak konusu halini almış durumda…

Çeşitli suçlardan Kıbrıs’ın kuzeyinde yargılanan TSK mensuplarından bazıları:

Silahlı soygun yapan TSK mensubu 7 suçtan yargılanmıştı

Güzelyurt’ta Mart 2014 yılında Mustafa Ersen Yılmazer isimli TSK mensubu, küçük bir bakkala girerek silahını çekmiş, ardından kasada olan tüm paraları alıp koşarak uzaklaşmıştı.

Kumar oynadığı iddia edilen zanlı kısa sürede tutuklanmış, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 ayrı suçtan yargılanmıştı.

“İthale-i lisan ve rahatsızlık” suçu işleyen “asker” tutuklanmıştı

Muhabere Uzman Çavuş Ahmet Bademlik, Mayıs 2014 yılında “İthale-i lisan ve rahatsızlık” suçundan Lefkoşa’da alt mahkemede yargılanmıştı.

Aşırı süratli araç kullanan “asker” trafik kazasına neden olmuştu

Astsubay Çavuş rütbeli İsmail Koçak, 2014 yılında aracı dikkatsiz ve ihmalkâr sürerek trafik kazasına neden olmuştu. Aracı aşırı süratte, sigorta kapsamaksızın, kayıtsız, muayenesiz ve seyrüsefer ruhsatsız sürdüğü polis tarafından tespit edilmişti. Söz konusu kazada şans eseri ölen olmamıştı.

TSK mensubu İsmail Koçak, Mağusa Savcılığı tarafından yargılanmıştı.

Dikkatsiz TSK mensubu trafik kazasına neden olmuştu

TNK. Başçavuş Hakan Köse, Ocak 2014 yılında aracını gereken azami dikkat ve ihtimal göstermeksizin sürerek trafik kazasına neden olmuştu. “Mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmemek” şeklinde rapor edilen trafik kazasında sürücünün muayenesiz ve seyrüsefer ruhsatı sona ermiş araç kullandığı tespit edilmişti. Zanlı, Girne Savcılığı tarafından yargılanmıştı.