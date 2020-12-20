“Ne yaptığınızı sanıyorsunuz”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, aralarında Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de bulunduğu UBP 12. Olağanüstü Genel Kurultayında yer alan bir çok bakanı sosyal medya hesabından eleştirdi.

Sıla Usar İncirli’nin açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde Ulusal Birlik Partisi’nin başkan seçmek üzere tamamlayamadığı kurultayı hem kendi parti içi hem de ülkemiz demokrasisine zarar vermiştir. UBP’yi kendi başkanını demokratik yöntemlerle seçemeyen bir siyasi parti durumuna düşürmekle kalmamış, 42. Hükümet’i kurma çalışmalarını da olumsuz yönde etkilemiştir. Bugün UBP yarım kalan kurultayını tamamlamak için ‘koşullu’ olarak toplandı. Kurultayın koşulu tek başkan adayının olmasıydı. Bu konuyu irdeleyecek değilim, UBP’nin kendi bileceği iştir deyip geçiyorum. Esas vurgu yapmak istediğim konu, salgının yerel bulaşla başka bir boyut aldığı, birçok yasağın ve kısıtlamanın yürürlükte olduğu içinde bulunduğumuz günlerde UBP’nin sosyal mesafeyi ihlal eden, maske takılmasının zorunlu olmadığı, kalabalık bir toplantı halinde kendine başkan seçmiş olmasıdır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar hükümetin büyük ortağı UBP yönetimi ve içinde bizzat sağlık bakanının da olduğu bakanlar tarafından ihlal edilmiştir. Toplum Covid-19 salgınının sağlık, ekonomik, sosyal, psikolojik bedellerini öderken hükümet hiç bir şey olmamış gibi, aldıkları kararlara uymak hep başkalarının göreviymiş gibi davranamaz. Yapılan her açıdan vahim bir hatadır ve kabul edilemez. Umarım bedeli sağlık açısından ağır olmaz.”