Nava’dan Süleyman Uluçay’a taziye ziyareti

Avrupa Komisyonu’nun Reform Müdürlüğü Genel Direktörü Mario Nava beraberinde heyetle Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek, depremden dolayı yaşanan can kayıplarıyla ilgili taziyelerini sundu.

Gazimağusa Belediyesi teknik ekibinin de hazır bulunduğu görüşmede, Kanalizasyon Birimi Sorumlularından Çevre Mühendisi Doğuç Veysioğlu, yürütülen kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı. Heyet, bugün saat 9.00’da Belediye’de yer alan toplantının ardından kanalizasyon çalışmalarını yerinde gördü.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ülkedeki maçlarda şampiyon olan erkek ve kız voleybol takımlarının tümünü depremde kaybettiklerini aktardı. Yeğeni Evren Çavdır’ın kızının da kız takımında olduğunu ve annesi ile babasının onu desteklemek için Türkiye’ye gittiğini kaydeden Uluçay, küçük kızları Ceylin’i de ısrarla götürmek istediklerini ancak onun gitmek istemediğini anlattı. Gazimağusa’da aynı akıbeti yaşayan çok sayıda ailenin olduğunu ve bu olaydan dolayı bir travmanın da yaşandığını ifade eden Uluçay, bu dönemde bu tür ziyaretlerde verilen mesajların halkın moralini düzeltmek için önemli olduğunu söyledi ve Mario Nava ile heyetine teşekkür etti.

Başkan Uluçay, AB Komisyonu’nun halkın hayatını kolaylaştıran pek çok projeye öncülük ettiğini söyleyerek, kanalizasyon sistemine verdikleri desteğin önemine de vurgu yaptı.

Avrupa Komisyonu’nun Reform Müdürlüğü Genel Direktörü Mario Nava ise konuşmasında, Türkiye’de meydana gelen depremde Gazimağusa’nın çocuklarını, velileri ve vatandaşlarını kaybettiğini kaydederek, bu kayıplardan dolayı Başkan Süleyman Uluçay’a taziyelerini sundu. Nava, Başkan Süleyman Uluçay’ın ayrıca felakette yeğeni Evren Çavdır’ı kaybetmesinden dolayı başsağlığı da diledi.

Kanalizasyon Birimi Sorumlularından Doğuç Veysioğlu ise yaptığı sunumda, geçmişte yapılan kanalizasyon projesiyle ilgili de bilgi vererek, Haziran 2022 tarihinde başlayan yeni tamirat çalışmalarının güncel olarak gelinen noktada yüzde 70’in üzerinde tamamlandığını ve 31 kilometrelik hattın 23 kilometrelik kısmının boru değişiminin yapıldığını aktardı. Veysioğlu, 7 pompa istasyonunun yenilenmesi gerektiğini, ayrıca kanalizasyon arıtma tesisinin günde 4100 metreküp arıtma kapasitesinin günde 16 bin metreküp kapasiteye yükseltilmesi halinde 90 bin kişiye hizmet verebileceğini ve Tuzla ve Maraş’ın açık kısmının sisteme bağlanabileceğini söyledi.