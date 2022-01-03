Naşit: "İstatistik Kurumu doğru enflasyon oranını açıklayacak mı?"

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı ve DEV-İŞ Genel Sekreteri Ömer Naşit, Türkiye ile KKTC arasındaki enflasyon farkına dikkat çekildiği bir grafik yayınladı. Naşit, Kıbrıs'ın kuzeyindeki enflasyon oranın Türkiye'nin oranından sürekli olarak daha yüksek olduğunu vurgulayarak, "TC bugün açıklanan aylık (Aralık) enflasyonu %13.58 artıyor. Peki KKTC İstatistik Kurumu Aralık ayındaki bu grafik ışığındaki doğru enflasyon oranını açıklayacak mı? Yoksa Ocak sonu maaşları yapılacak zammı belirleyecek bu açıklama manipüle edilecek mi?" ifadelerini kullandı.

Naşit'in paylaşımı şöyle:

"Aşağıdaki verileri 2021 yılı boyunca TC ile KKTC de açıklanan aylık enflasyon oranlarının korelasyonunu gösteriyor. (Ocak-Kasım) Bu grafikte Mart ayından itibaren KKTC de ki aylık enflasyonun TC de çıkan aylık enflasyonun hep üzerinde seyrettiğini gösteriyor. TC bugün açıklanan aylık (Aralık) enflasyonu %13.58 artıyor. Peki KKTC İstatistik Kurumu Aralık ayındaki bu grafik ışığındaki doğru enflasyon oranını açıklayacak mı? Yoksa Ocak sonu maaşları yapılacak zammı belirleyecek bu açıklama manipüle edilecekmi?"

