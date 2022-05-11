Narkotik operasyon 4 tutuklu
Ülkede dün üç farklı bölgede Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasonlarda 18 gram uyuşturucu ve uyuşturucu içerdiğine inanılan 90 adet hap ele geçirildi.
Ülkede dün üç farklı bölgede Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasonlarda 18 gram uyuşturucu ve uyuşturucu içerdiğine inanılan 90 adet hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Ercan-Akıncılar anayolu üzerinde, şüpheli olarak görülen yol kenarında park halindeki Ö.A.K.’nin (E-28) kullandığı araçta ve üzerinde yapılan aramada, 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Lefkoşa’da 29 Ekim Sokak üzerinde, şüpheli olarak görülen yol kenarında park halindeki araçta ve içerisinde bulunan M.K.Ö.(E-25) ile U.K’nin.(E-18) üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Girne’de T.F.O.’nun (K-23) kaldığı evde yapılan aramada; 4 adet yarım, 86 adet de bütün uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde eke geçirildi.