Narkotik ekiplerinden “Gökkuşağı - II” operasyonu…

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa’da dün gerçekleştirilen “Gökkuşağı-2” isimli operasyonda; satışa hazır paketler halinde yaklaşık 420 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 9805 TL ile 10 Euro nakit nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iki kişi zanlı olarak tutuklandı.