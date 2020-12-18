“Bu fiyatı beklemezdik”

Devrim DEMİR

Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Limited (Cypfruvex), Valensiya portakalı üreticilerden birinci sınıf paketleme kalitesindeki ürünü tonu 2 bin 200 TL’ye alacağını duyurdu.

Bu duyuru sonrası Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, açıklanan 2 bin 200 TL rakamının üreticinin beklediği bir rakam olmadığını söyledi.

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ise, şu andaki koşullarda üretici lehine en iyi fiyatı verdiklerini söyledi.

Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı ve Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, YENİDÜZEN’e konuştu.

Akçın: “Bu yıl üretimde yüzde 20 ile 30 arası düşüş var”

Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, açıklanan 2 bin 200 TL rakamının üreticinin beklediği bir rakam olmadığını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Akçın, narenciyeye dünya geneli özellikle salgın sonrası aşırı talep olduğunu, Uzak Doğu ülkelerinden bile narenciye talebi olduğunu ifade etti. Dünya genelinde üretimde yüzde 50 bir düşüş olduğunu ifade eden Akçın, “Cypfruvex’in fiyat açıklaması bizi şok etti. Açıklamasını beklediğimiz fiyat 2 bin 400 TL civarındaydı. Bu yıl bizim üretimimizde yüzde 23 ile 30 arasında düşüş var. Açıklanan fiyat çok gülünç ve bu üreticinin aleyhine oldu” dedi.

“Hükümet kurulunca kendilerini güvende hissettiler”

Başkan Akçın, girdilerin çok yüksek olduğunu savunarak her şeyin dövize endeksli olduğunu ifade etti. Akçın, “Biz Cypfruvex’den bu fiyat açıklamasını beklemiyorduk, hükümet kurulunca kendilerini güvende hissettiler” dedi.

Şanlıdağ: “Üreticiden olumlu tepki aldık”

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, valensiya portakalı ile ilgili açıklanan 2 bin 200 TL rakamın üreticiden olumlu tepki aldığını iddia etti.

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, şu andaki koşullarda üretici lehine en iyi fiyatı verdiklerini söyledi. Fiyat belirlerken piyasa koşullarını göz önünde tuttuklarını da kaydeden Şanlıdağ, geçen yılki fiyatlara da değindi.

Şanlıdağ, geçen yıl diğer firmalar tarafından 900-1100 TL/Ton aralığında üreticiden satın alınan Mandora (King) mandalinini pazar fiyatları dikkate alınarak Cypfruvex olarak 1350 TL/Ton olarak açıkladıklarını anımsattı.

Şanlıdağ, Mandora (king) ürünün fiyatlarının bu yıl 2 bin 350 TL olarak açıkladıklarına dikkati çekti.

Üreticinin lehine bir fiyat açıklaması yaptıklarını kaydeden Şanlıdağ, üreticiden olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

Şu anki koşulları değerlendirdiklerini vurgulayan Şanlıdağ, 2 bin 200 TL fiyatın en iyi fiyat olduğunu talep olması halinde yeniden karar üretebileceklerini söyledi.