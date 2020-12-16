Cypfruvex: “1. sınıf Valensiya 2 bin 200 TL”
Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Limited, Valensiya portakalı olan üreticilerden birinci sınıf paketleme kalitesindeki ürünü tonu 2 bin 200 TL’ye alacağını duyurdu.
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Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Limited, Valensiya portakalı olan üreticilerden birinci sınıf paketleme kalitesindeki ürünü tonu 2 bin 200 TL’ye alacağını duyurdu.
Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd.’ten yapılan açıklamada, valensiya ürünlerini Cypfruvex Ltd.’de değerlendirmek isteyenlerin şirkete telefon veya şahsen müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.
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