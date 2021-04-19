“Müzikal Deneyimler 4” etkiliği online yapılacak

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Perşembe günü “Müzikal Deneyimler 4” adlı etkinlik düzenlenecek.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, öğretmen ve öğretmen adaylarının katılabileceği etkinliğin, çevrimiçi olarak düzenleneceği ve elde edilecek gelirin Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı çocukları yararına bağışlanacağı bildirildi.

Etkinliği müzik öğretmeni Zehra Onbaşı Yılmaz’ın organize ettiği ifade edilen açıklamada, 4 ile 11 yaş arası çocuklara yönelik Orff, Kodály ve Dalcroze metot/yaklaşımları ile düzenlenmiş müzik dersi etkinlik örneklerinin yer alacağı belirtildi.

Eğitimin, pandemi önlemleri çerçevesinde Zoom programı üzerinden verileceği bildirilen açıklamada, katılım ücretinin 100 TL ve son kayıt gününün 21 Nisan Çarşamba olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kişilerin, bilgi ve kayıt için eğitmene, +90 (533) 844 11 79 numaralı WhatsApp hattından ya da “Müzik Bavulu” isimli Facebook ve Instagram hesaplarından ulaşabileceği duyuruldu.