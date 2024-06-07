'Mustafa Diana'yı kaybettik

'Mustafa Diana' veya 'Foto Diana' olarak bilinen ve ülkemizin en eski fotoğraf sanatçılarından olan Mustafa Mehmet Salih Okay 104 yaşında yaşamını yitirdi.

'Mustafa Diana'nın ölümü ülkemizde büyük bir üzüntü yarattı.

İki yıl önce TAK'a verdiği röportajda geçmişte yaşadıklarını anlatan Okay, "Aklıma koyduğum her şeyi hayata geçirdim ve başarılı oldum” ifadelerini kullanmıştı.

100 yaşında bir efsane: Mustafa Diana