Mustafa Behiç, Boğaz Şehitliği’ne defnedildi
1974 yılında Doğruyol’da şehit edilen ve Lefkoşa’da Tekke Bahçesi’nde gömülü olan Mustafa Behiç, kimliklendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Boğaz Şehitliği’nde askeri törenle defnedildi.
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1974 yılında Doğruyol’da şehit edilen ve Lefkoşa’da Tekke Bahçesi’nde gömülü olan Mustafa Behiç, kimliklendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Boğaz Şehitliği’nde askeri törenle defnedildi.
Törene; Behiç’in ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları katıldı.
Törende konuşan şehidin kardeşi Tezel Çemender, çok duygulandığını ifade ederek, kardeşinin kimliklendirilmesi ve Boğaz Şehitliği’ne defnedilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Etiketler : Mustafa Behiç