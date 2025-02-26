“Multipl Skleroz (MS) Hakkında Her Şey” isimli konferans düzenleniyor
Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs, 3 Mart Pazartesi günü “Multipl Skleroz (MS) Hakkında Her Şey” konulu konferans düzenliyor.
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Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs, 3 Mart Pazartesi günü “Multipl Skleroz (MS) Hakkında Her Şey” konulu konferans düzenliyor.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane, Prof. Dr. Ümit Hasan Salonu’nda 16.30-18.00 saatleri arasında yer alacak konferansta, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Nörolojik Bilimler bölümünden Prof. Dr. Rana Karabudak ve Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli konuşma yapacak.
Etkinliğin moderatörlüğünü Nörolog, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli yapacak.
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Etiketler : Kıbrıs Türk MS Derneği