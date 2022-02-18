Mormenekşe'de dün saat 12.00 sıralarında PK 776 plakalı aracı ile evinden ayrılan ve akşam saatlerine kadar geri dönmeyen, sonrasında da kayıp ihbarı verilen 69 yaşındaki Mulla Emin Pekrioğlu bulundu.

Polis, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Dün saat 12:00 sıralarında, kullanımındaki PK 776 plakalı aracı ile ikametgahından ayrılan ve ve evine geri dönmeyen 69 yaşındaki Mulla Emin PEKRİOĞLU aramalar sonucu bulundu."