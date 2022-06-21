Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kurumsal gelişim programı üzerinde çalışma başlattı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, odaların kapasitesinin geliştirebilmesi adına eğitim çalışması başlattı.

Birlikten verilen bilgiye göre, çalışmada, birlik ve odaların kapasitesinin geliştirilmesi için eğitimler düzenlenmesi amaçlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve Genel Sekreteri Nazife Yılmaz bu bağlamda "KMC ve KREDO Danışmanlık Firması" Proje Yöneticisi Niyal Öztürk ve Proje Koordinatörü Gizem Menteş ile ilk toplantıyı yaptı.