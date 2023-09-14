Mühendis ve Mimar Odalar Birliği yargıya başvurdu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'nda değişiklik yapmak istediği tüzükle ilgili bugün yargı yoluna başvurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, konu hakkında dava dosyalandığını, davanın kendi ülkesini ve teknik insanlarını reddeden siyasi iradeye ve anlayışa karşı açıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasının, 86(1)(A) maddesi altında yapılan Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esasalar ve Usuller (Değişiklik) Tüzüğü, ile “Geçici Kabul Heyeti” ve “Kati Kabul Heyeti” tefsirlerine “… ihtiyaç olması halinde Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nden talep edilerek görevlendirilecek kamu görevlilerinden oluşan mühendisler, mimarlar, iç mimarlar, teknisyenler ve diğer ihtiyaç duyulan konular ile ilgili temsil eden meslek gruplarından gerekli sayıda personelin oluşturduğu heyeti ifade eder” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Tefsirlerde yapılan bu değişikliklerle Esas Tüzüğün 99. maddesi olan kabul işlemlerinin (B) fıkrasında değişiklik yapılarak bu kapsamda Geçici Kabul Heyetine görevlendirilen teknik personellere, geçici kabul işlemlerini yürütmek ve kabulleri yapmak için tam yetki verilmiştir.

Bugün itibarıyla Hükümetin “Yasal Olmayan” bu tüzük değişikliği kararına davamızı dosyalamış bulunuyoruz.

Dosyaladığımız bu dava,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Teknik Daireleri’nin ve ülkemizde yetişmiş mesleğinde uzman kişilerin “yetersiz” olduğunu iddia ederek, bu durumu iyileştirmek veya teknik personel açığını kendi vatandaşlarından istihdam ederek Teknik Daireleri güçlendirmek yerine, kolaycı çözüm önerileri ile kendi ülkesini ve teknik insanlarını reddeden bu siyasi iradeye ve anlayışa karşı açılmıştır.

Dünyanın her yerinde devletler, ülkelerindeki meslek gruplarının, mesleklerini icra edebilmesi için yasalarla desteklemekte ve meslek Odaları/Birlikleri üzerinden denetim altında tutmaktadır.

Yasal olarak istihdam edilmeyen teknik personelin, devlet adına imza atarak sorumluluğu alma yetkisinin olmadığını da önce “Hükümet” erkinin bilmesi gerekir.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği olarak biz bu devletin bir parçası olduğumuzun, bu devletin yasa ve tüzükleri ile hareket ettiğimizin bilinci ile mevcut hükümete, bu kez dava yolu ile tekrar hatırlatmak isteriz ki; almış olduğunuz bu karar yasal değildir ve başlatmış olduğumuz hukuki mücadelenin tek müsebbibi sizsiniz!"