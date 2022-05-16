Muhalefetsiz toplantı 5 dakika sürdü
ÜstEL Hükümeti’nin programını görüşmek üzere toplanan Meclis Genel Kurulu birleşimi 5 dakika sürdü.
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ÜstEL Hükümeti’nin programını görüşmek üzere toplanan Meclis Genel Kurulu birleşimi 5 dakika sürdü.
Muhalefetin katılmadığı, 1 saat 10 dakika gecikmeyle saat 11.10’da başlayan toplantıda hiçbir milletvekili söz almadı.
Böylelikle birleşim sona erdi. Hükümetin güvenoyu oylaması, 18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
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