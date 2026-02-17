Muhalefet sabaha kadar direndi

“Türk Telekom’a peşkeş protokolü” olarak bilinen ‘Fiber Optik Protokolü’nün Meclis Genel Kurulu’ndan onaylanarak geçmesi yönündeki dayatmaya karşı muhalefet kürsü direnişi sergiliyor.

Bu bağlamda dün akşamüzeri başlayan Meclis Genel Kurulu halen tamamlanmış değil. Saatlerdir kürsüde konuşan CTP ve Bağımsız Milletvekilleri, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin dayatma protokolüne karşı direniyor.

Öte yandan, Tel-Sen de sabahın ilk saatlerinde yaptığı açıklamayla bağlı olduğu tüm kurumlarda bugün greve gideceğini duyurdu.

Meclis'teki direniş sürüyor.