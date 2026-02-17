“Kabul edin, bu protokol toplumsal varlığımıza tehdittir”

CTP Milletvekili Fikri Toros da Genel Kurulda söz aldı.

Toros, ülkenin geniş tabanlı internet alt yapısına ihtiyaç duyduğunu, bunu konuşmalarında defalarca dile getirdiğini anımsatarak, “Mevcut durum bizi potansiyelimizin gerisinde bıraktı” dedi.

Evlerdeki internet kalitesinin zafiyetinin ve yavaşlığının bilindiğini de belirten Toros, hükümetin, CTP’nin yatırıma, Türkiye ile protokole, iş birliğine karşı olduğu iddiasında bulunduğunu söyledi.

Fikri Toros, “Bunların hiçbiri doğru değil…Yasal düzenlemelerde, ekonomik kalkınma planlarında, orta vadeli planların ve mali planların yapılmasında CTP’nin vizyonu yadsınamaz..” dedi.

Toros, “Kıbrıslı Türkler kendi ülkelerinde, varlıklarını, emeklerini, kurumsal yapılarını güçlendirme mücadelesi vermektedir… Varoluş mücadelesi budur” dedi.

Toros, ülkenin varlıklarının, emeğinin, sermayesinin, girişimcisinin, alt yapısının dışlanarak başka bir ülkenin şirketine teslim edilemeyeceğini söyleyerek, “Başkalarının zannettiği kadar züğürt, cılız, beceriksiz, kapasitesiz bir alt yapıya sahip değiliz” ifadelerini kullandı.

Toros, protokolün özüne, geniş tabanlı internet ağına karşı olmadıklarını, Meclis’in, halkın, sektördeki paydaşların ve devletin kurumlarının dışlanmış olmasına karşı olduklarını belirtti.

Fikri Toros, “Kabul edin, bu protokolde usul hatası, eşitsizlik, toplumsal varlığımıza, sermayemize, devlet kurumlarımıza tehdit vardır. Kıbrıslı Türklerin verileri başka birilerinin eline geçmektedir…” dedi.