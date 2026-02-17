KTAMS'tan Mecliste tam gün grev kararı!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) “Türk Telekom’a peşkeş protokolü” olarak bilinen ‘Fiber Optik Protokolü’nün Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesini önlemek amacıyla Meclis'te ve Telekomünikasyon Dairesi'nin tüm birimlerinde greve gitme kararı aldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan'dan yapılan yazılı açıklamada, "İletişim altyapısının peşkeş çekilmesini amaçlayan Fiber Optik Protokolüne karşı sendikamız bugün (17 Şubat Salı) Telekomünikasyon Dairesi'nin tüm şubelerinde ve Cumhuriyet Meclisi'nde tam gün grev uygulanacaktır" denildi.