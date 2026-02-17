Lefkoşa15 °C

  3. KTOEÖS Lefkoşa'daki merkez okullarda grevde
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Lefkoşa'daki tüm merkez okullarında greve gittiğini açıkladı. 

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan sendika başkanı Selma Eylem, "UBP-DP-YDP hükümeti şimdi de fiber altyapımızı peşkeş çekme derdine düşmüştür. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Eylem'in açıklaması şöyle: 

"Binbir türlü usulsüzlükle, yolsuzluk, hırsızlık, sahtekarlık, torpil, rüşvet, peşkeşle ülkemizi bataklığa çeviren, karanlığa sürükleyen, UBP-DP-YDP hükümeti şimdi de fiber altyapımızı peşkeş çekme derdine düşmüştür. Buna izin vermeyeceğiz.

Tüm Lefkoşa Merkez okullarımızda bugün (17/02/2026) 8:35-13:05 grevde olacak külliyede, meclis önünde toplanacağız."

