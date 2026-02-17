“Bu protokol dayatmadır; kimsenin Kıbrıs Türk halkını bu kadar aşağılamaya hakkı yoktur”

“Türk Telekom’a peşkeş protokolü” olarak bilinen ‘Fiber Optik Protokolü’ ile ilgil Meclis’teki tartışmalar sürüyor...

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Grup Başkan Vekili Asım Akansoy, söz konusu protokolün Anayasa’ya aykırı olduğunun çeşitli hukukçular tarafından dile getirildiğini söyledi.

Telekomünikasyon altyapısının kurulması ve işletilmesi, vergi muafiyetleri ve mali yükümlülükler, kamu taşınmazlarının tahsisi ve münhasır işletme hakları verilmesi gibi konuların Anayasal nitelikte sonuçlar doğurabilecek hükümler içerdiğini ifade etti.

Protokolün, Anayasa’nın; egemenlik, eşitlik, yasama, egemenlik ve hukuk devleti ilkeleri bakımından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Akansoy, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına işaret etti: “Meclis Komitesi, huzuruna gelen tasarının ilk önce Anayasa’ya aykırı olup olmadığını incelemekle yükümlüdür. Komite, tasarının belli bir kuralının Anayasa’ya aykırı olduğunu görmesi halinde tasarıyı reddeder. Tereddütü olması halinde iligli mercilerden görüş alarak karar üretir.”

Akansoy, komitenin bunu yapmadığına vurgu yaptı.

Protokolün Anayasa’ya aykırılık riski taşıyan hükümlerine işaret eden Akansoy, “ucube” diye nitelendirdiği protokolde belirsizlikler ve “gri alanlar” olduğunu, mevzuata ve Anayasaya aykırılıklar bulunduğunu ve protokolün kamu yararını ciddi anlamda ortadan kaldırdığını vurguladı.

CTP iktidarlarına işaret eden Akansoy, “Biz de protokol imzaladık ama bizim tarafımızdan hazırlanan protokoller KKTC’nin kurumsal yapısını güçlendirmek ve teknik anlamda Türkiye’nin desteğini almak içindi…Bu başka bir şeydir, bugün konuştuğumuz protokol başka bir şeydir…” dedi.

Ada yarısında bir protokol düzeni oluşturulduğunu belirterek, bunun dönüşmesi gerektiğini söyleyen Akansoy, “Bu protokol düzeni dönüşmezse Kıbrıs Türk halkı kendi demokratik değerlerini, siyasi iradesini yapılacak icraatlar yansıtamayacak…” dedi.

Ek protokolün de ‘hikaye’ olduğunu söyleyen Akansoy, “Bu protokol dayatmadır. Kimsenin Meclis’i itibarsızlaştırmaya, Kıbrıs Türk halkını bu kadar aşağılamaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Anayasa’ya aykırı olan protokolün, Kıbrıs’taki biri tarafından hazırlanmadığının bariz olduğuna dikkat çekti.