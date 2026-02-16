‘Peşkeş’ protokolüne yönelik müzakere masası çöktü

“Türk Telekom’a peşkeş protokolü” olarak anılan ‘Fiber Optik Protokolü’ ile ilgili Meclis binasında BTHK başkanlığında yürüten Türk Telekom yetkilileri ile yerli paydaşlar arasındaki ‘müzakere masası’ Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamaları üzerine dağıldı.

Konuyu Meclis’te gündeme getiren CTP Milletvekili Sami Özuslu, “BTHK’nın başkanlığında sabahtan beri yürütülen müzakereler, Erhan Bey’in genel kurulda sarf ettiği sözler nedeniyle koptu” dedi.

TEL-SEN, İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın toplantıyı terk ettiğini belirten Özuslu, “Genel Kurul’da söylenenlerle aşağıda konuşulanlar arasında en ufak bir paralellik yok” ifadelerini kullandı.

Özuslu, Bugün toplantıya katılan Türk Telekom yetkilileri yarın Türkiye’ye gidecekler, Çarşamba gün adaya dönüp tekrardan görüşme yapabileceklerini söylediler. Yani ortada ne ek protokol var ne de içeriği” dedi.

Erhan Arıklı Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, protokolle ilgili yerli paydaşların taleplerini ve Anayasa’ya aykırılık barındıran maddeleri yeniden düzenleyecek ek protokolle ilgili “ben öyle bir söz vermedim” demişti.

Arıklı, protokolün Meclis’te de komitede de kesinlikle değiştirilemeyeceğini ifade etmişti.