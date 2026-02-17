“Bu sadece fiber yatırımı değil, 25 yıllık ekonomik modeldir”

CTP Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Fiber Optik Protokolü’nün iki devlet arasında imzalanmış sıradan bir uluslararası anlaşma olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, konunun uzun vadeli kamu düzeni, egemenlik ve ekonomik yapı meselesi olduğunu ifade etti.

“Bir vicdan meselesini konuşuyoruz” diyen Özdenefe, ülkeyi yönetenlerin muhalefetin sesini duymadığını ifade ederek, “Öyle bir vicdansızlık noktasına geldi ki bu ülkeyi yönetenlerin yapısı, muhalefetin sesini duymuyorlar. Dışarda sabahtan beri bekleyen konunun paydaşları var. Sektörün farklı alanlarından gelen insanlar hala daha dışarıda, onlarla da koridorlarda görüşülüyor” dedi.

Yapılan görüşmeler sonucunda tutanaklara geçen hukuki, ekonomik ve teknik hassasiyetlerin dikkate alınmadığını belirten Özdenefe, “Sayfalar dolusu olarak ifade edilmiş ama maalesef kulağının ve vicdanının sesini tamamen bunlara kapatmış bir iktidar anlayışı ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul’un saatlerce açılmamasını da eleştiren Özdenefe, “Herhangi bir konsensus sağlamadan saatlerce bu vekillerin bekletilmesi ve 8 saatten sonra meclisin bir lütuf gibi açılması kesinlikle kabul edilebilir değildir” dedi.

Ek protokol konusunda verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini belirten Özdenefe, “Cuma gününden bugüne verilen bütün taahhütler unutuldu” şeklinde konuştu.

Meselenin yalnızca fiber altyapı yatırımı olmadığını dile getiren Özdenefe, düzenlemenin piyasa yapısını değiştireceğini, kamu kurumlarının ilgi alanını etkileyeceğini ve 25 yıllık bir ekonomik model kuracağını söyledi. “Anayasal ilkelerde doğrudan temas eden bir düzenlemedir” diyen Özdenefe, dijital altyapıya kimsenin itirazı olmadığını da vurguladı.

“Kimsenin bu ülkede dijital altyapı ile alakalı bir itirazı yoktur. Biliyoruz bu ülke çok ciddi bir dijital altyapıya ihtiyaç duymaktadır, ekonomik çeşitlenme için de buna ihtiyaç vardır ama mesele sadece bu yatırımın gerekliliği ile sınırlı değildir” diyen Özdenefe, “Mesele bu yatırımın hangi hukuk zemininde, hangi yetki sınırları içerisinde, hangi rekabet güvenceleri ve hangi mali dengelerle hayata geçirileceğidir.” sorusunu sordu.