TEL-SEN’den grev kararı

Tel-Sen, Türk Telekom protokolünün Meclis Genel Kurulu’ndan yangından mal kaçırır gibi geçirilmek istendiğini belirterek tam gün grev kararı aldığını açıkladı. Sendika, “Hükümeti oldubitti yaratmaya çalışıyor” dedi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın daha önce ek protokol hazırlanmadan yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu gündemine getirilmeyeceği yönündeki sözünü hatırlatan Tel-Sen, Bakan’ın bu taahhüdünü geri çekerek protokolü Genel Kurul gündemine taşıma girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Sendika, temsilcilerinin Türk Telekom yetkilileriyle görüşme halindeyken Bakan’ın Genel Kurul’a giderek yasayı geçirmeye çalıştığını vurgulayarak, bu tutumu açık bir kandırmaca” ve “siyasi etikle bağdaşmayan bir davranış olarak nitelendirdi.

Açıklamada, söz konusu protokolün ülkenin fiber iletişim altyapısını tamamen yabancı sermayeye devretmenin önünü açacağı savunularak, bunun kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı.

Tel-Sen, 17 Şubat 2026 tarihinde tüm şubelerde tam gün grev kararı alındığını duyurarak, “Bu ülkenin iletişim altyapısının yabancı sermayeye devredilme sürecini oturup izleyeceğimizi sanıyorlarsa yanılıyorlar” ifadeleriyle hükümete meydan okudu.