Usta sanatçı Alper Susuzlu hayatını kaybetti
Kıbrıs Türk tiyatrosunun sembol isimlerinden Alper Susuzlu, hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Susuzlu'nun evinde rahatsızlanarak akşam saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Usta oyuncunun naaşı Salı günü Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.
