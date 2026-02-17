Muhalefet Meclis’te kürsü direnişine başladı

“Türk Telekom’a peşkeş protokolü” olarak bilinen ‘Fiber Optik Protokolü’nün Meclis Genel Kurulu’ndan onaylanarak geçmesi yönündeki dayatmaya karşı muhalefet kürsü direnişine başladı.

Milletvekilleri, Anayasa’ya aykırı biçimde iletişim altyapısını tekelleştirmeyi ve Türkiye merkezli Türk Telekom’a en az 25 yıl devretmeyi öngören protokolün geri çekilmesini, yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

CTP Millevekili Sami Özuslu son 2 saattir Meclis kürsüsünde konuşmasını sürdürüyor.

Geriye kalan CTP’li vekiller ve bağımsız vekillerin de kürsü direnişini sürdüreceği ifade ediliyor.

Kürsüdeki konuşmasını sürdüren Özuslu, “Sabaha kadarsa sabaha kadar, akşama kadarsa akşama kadar” dedi. Özuslu’nun bu sözleri üzerine Meclis’ten “Mezara kadarsa, mezara kadar” sözleri yükseldi.